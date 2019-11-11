В Раде хотят разрешить госбанкам продать «плохие» кредиты на 400 млрд

Верховная рада может предоставить право государственным банкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делают Фонд гарантирования вкладов физических лиц и коммерческие банки.

Об этом написал народный депутат «Слуги народа», глава подкомитета по публичным закупкам и эффективному управлению государственным и коммунальным имуществом комитета экономического развития ВР Алексей Мовчан в колонке на Экономической правде.

«Я зарегистрировал законопроект № 2272, который сможет предоставить руководству государственных банков законный инструмент для продажи активов со скидкой. Более того, законопроектом предлагаются изменения в ряд других законов. Все они имеют целью защитить кредитора, увеличить поступления от продажи „плохих кредитов“, исключить коррупционные риски и схемы, через которые блокируется продажа прав требований через суды, улучшить качество активов, уменьшить безнадежную задолженность в государственных банках и вернуть резервы, сформированные для покрытия убытков, в бюджет», — говорится в колонке.

По подсчетам Мовчана, «цена вопроса — около 400 млрд грн».

Так, доля плохих кредитов в банковской системе остается весьма значительной и по состоянию на июль 2019 года составляет 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходится на государственные Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк.

«Это составляет около трети государственного бюджета Украины на 2020 год», — написал Мовчан.

В отличие от ФГВФЛ государственные банки продолжают реструктуризацию своих плохих кредитов вместо продажи на аукционах, а государство вынуждено докапитализировать государственные банки для недопущения их банкротства, говорится в колонке.

«Исследование Киевской школы экономики о продаже плохих кредитов в Украине говорит, что продажа 10% такой задолженности банками дают рост в 0,5% ВВП. Итак, если мы почистим банковскую систему от такого обременения, то обеспечим обещанный экономический рост», — написал депутат.