Зеленский сменил представителя президента в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса.
Соответствующий указ №838/2019 был подписан Зеленским и обнародован на сайте президента.
Также Зеленский подписал указ №839/2019, которым назначил на освободившуюся должность Алексея Перевезенцева.
"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины (вне штата)", - указывается в тексте документа.
Ранее Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого - директором юридического департамента в том же министерстве. Параллельно 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
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