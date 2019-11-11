Зеленский обещает не продавать землю иностранцам без всеукраинского референдума

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

«Иностранцы и компании, в которых среди основателей есть иностранцы, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе (об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения — Ред.)», — сказал он в видеообращении, опубликованном в понедельник на официальных страницах президента в социальных сетях.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который «четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса».

Президент также указал, что в настоящее время украинцы «лишены права продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения, как граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго».

«Потому что в других странах мира, в соседних Польше и Беларуси, в Германии, Франции, Италии, Канаде, США, Японии, Израиле, Китае рынок земли существует», — добавил он.

Президент отметил, что в Украине последние 20 лет манипулируют этим вопросом. «Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждая, что этого нельзя делать. А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? Возможно, вопрос в другом, возможно, они лоббируют чьи-то интересы, интересы тех, кому просто выгодно, чтобы украинцы не владели землей? Просто подумайте», — подчеркнул он.