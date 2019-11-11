Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей территории Украины

Весной 2020 года планируется провести аэрофотосъемку всей территории Украины, до конца текущего года планируется завершить фотосъемку 2 областей — Волынской и Львовской.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании согласительного совета парламента, передает ЭП.
«В этом году планируется завершить съемку Львовской и Волынской областей, а в начале весны следующего года — всей территории Украины. Это обеспечит нам принципиально другого качества информацию, данные, чтобы организовать земельные отношения», — сказал Гончарук.
Также он представил законопроект № 2370 — о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
«Важнейший проект, который позволит нам в Украине создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными — информации о земле, леса, водные объекты, недра», — отметил он.
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