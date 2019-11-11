САП сознательно распространяет ложь касательно объявления экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка в международный розыск, - адвокат

Экс-глава НКРЭКУ не находится в розыске Интерпола, САП сознательно распространяет ложную информацию. Об этом написала адвокат экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

«В августе прокурор заявил в суде первой инстанции, что Дмитрия Вовка объявлен в международный розыск. Солгал! Как в и августе так и сегодня Дмитрия Вовка нет в базах Интерпола, а значит и нет в международном розыске. Все желающие могут проверить по ссылке ниже», — написала адвокат.

Она также опровергла заявление САП о том, что они, якобы, послали в украинское бюро Интерпола постановление об объявлении в розыск, но пока не получили ответа.

«Это была неправда. Сознательно поданная обществу в медиа неправда. В СМИ новости о том, что Вовк находится в международном розыске, НАБУ и САП распространяли 19-20 августа. Но на самом деле они обратились в Укрбюро Интерпола с запросом только 22 августа, когда уже проиграли суд», — сообщила Одинец.

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы.

Адвокат подозреваемых по делу «Роттердам +» со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль также сообщила, что САП получила минимум три экспертные вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако, это не устроило следствие, и тогда НАБУ заказало «экспертизу» в СБУ по собственному «темнику».