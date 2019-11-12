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Всемирный банк с пониманием относится к запрету на покупку земли иностранцами

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Всемирный банк с пониманием относится к запрету на покупку земли иностранцами

Запрет иностранцам покупать землю уменьшит конкуренцию, однако введение переходного периода при открытии земельного рынка соответствует европейской практике, полагает Всемирный банк (ВБ).

«Это должно решать руководство Украины — разрешать ли иностранцам покупать сельскохозяйственные земли в Украине. В Европе существует разная практика: некоторые страны разрешают иностранцам покупать землю сельскохозяйственного назначения, а некоторые — нет, другие запрещали продажу на несколько лет», — указал ВБ в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время в ВБ отмечают, что разрешение иностранцам принимать участие в рынке сельхозземель усилило бы конкуренцию, поспособствовало бы внедрению новейших технологий и ускорило бы экономический рост.

В то же время есть мнение, что открытие рынка земли с самого начала для иностранцев, имеющих доступ к дешевому капиталу, может предоставить им преимущество при покупке земли перед местными фермерами, указал ВБ.

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«Этим можно пояснить, почему несколько новых государств-членов ЕС избрали переходной период на несколько лет перед тем, как открыть рынок земли для иностранцев», — прокомментировали во Всемирном банке.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что между первым и вторым чтением законопроекта о рынке земли в Верховной Раде будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, основанными исключительно украинскими гражданами.

Всемирный банк, земля
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