Всемирный банк с пониманием относится к запрету на покупку земли иностранцами

Запрет иностранцам покупать землю уменьшит конкуренцию, однако введение переходного периода при открытии земельного рынка соответствует европейской практике, полагает Всемирный банк (ВБ).
«Это должно решать руководство Украины — разрешать ли иностранцам покупать сельскохозяйственные земли в Украине. В Европе существует разная практика: некоторые страны разрешают иностранцам покупать землю сельскохозяйственного назначения, а некоторые — нет, другие запрещали продажу на несколько лет», — указал ВБ в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
В то же время в ВБ отмечают, что разрешение иностранцам принимать участие в рынке сельхозземель усилило бы конкуренцию, поспособствовало бы внедрению новейших технологий и ускорило бы экономический рост.
В то же время есть мнение, что открытие рынка земли с самого начала для иностранцев, имеющих доступ к дешевому капиталу, может предоставить им преимущество при покупке земли перед местными фермерами, указал ВБ.
«Этим можно пояснить, почему несколько новых государств-членов ЕС избрали переходной период на несколько лет перед тем, как открыть рынок земли для иностранцев», — прокомментировали во Всемирном банке.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что между первым и вторым чтением законопроекта о рынке земли в Верховной Раде будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, основанными исключительно украинскими гражданами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016