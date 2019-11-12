В Нафтогазе рассказали, что будут делать без нового контракта с РФ

В НАК Нафтогаз заявляют, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

«Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда Газпром делал подобное — зимой 2014-2015 годов, — потерял более 5 млрд дол, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключения сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб оно готово пойти, вопрос к нему», — подчеркнул Коболев.

Коболев сказал, что украинская сторона будет полагаться на собственные запасы, и продолжит судебные процессы с Газпромом.

«Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем ещё импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскания почти 3 млрд дол за истекшим арбитражем и биться еще за 12 млрд дол в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент защиты интересов Украины», — говорит глава Нафтогаза.

В Нафтогазе отмечают, что страна готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминают о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.

«Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз отыскал дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м. — это рекордно высокий уровень за последние годы. Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за многие года — 100 млрд куб. То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария», — резюмировал Коболев.

Напомним, что ранее в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.