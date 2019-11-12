Правление НБУ готово стать поручителем обвиняемых в деле VAB банка

Правление Национального банка Украины прибыло к зданию Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где должны рассматриваться решения о мере пресечения и залогах в отношении бывших работников НБУ, которых Национальное антикоррупционное бюро обвиняет в злоупотреблении при предоставлении стабкредита VAB банку в 2014 году, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения», — сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
Она подчеркнула, что правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.
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