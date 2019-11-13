Во Франции миллионера, основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Французская жандармерия задержала канадского миллионера и основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи (архипелаг Туамоту). Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на данные прокуратуры города Папэте (столица Французской Полинезии).

Лалиберте был задержан во вторник в аэропорту Папэте и предстанет в среду перед судом. Следствие выясняет, выращивалась ли марихуана для личного потребления миллионером и его близкими, либо же это была целая сеть поставок наркотиков. Запрещенные растения росли внутри специально оборудованного контейнера, запертого на ключ.

Об этой нелегальной мини-плантации жандармерии стало известно после того, как она задержала с порцией наркотиков одного из людей из окружения Лалиберте. В его мобильном телефоне были обнаружены снимки растущей индийской конопли. Теперь, после задержания Ги Лалиберте, его компания Lune Rouge ("Красная Луна") распространила заявление, в котором утверждается, что марихуана выращивалась миллионером "в медицинских целях" и "исключительно для личного потребления". Наличие какой-либо преступной сети сбыта отвергается.

Ранее Лалиберте уже делал инвестиции в выращивание марихуаны в медицинских целях в Канаде. На своем острове в Полинезии он в последнее время принимает богатых туристов, сдавая им особняки за €900 тыс. в неделю. С этой целью на острове построено 16 фешенебельных вилл.