TESLA построит в Европе завод по выпуску электрокаров

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. построит в Германии свой первый европейский завод, на котором будет осуществляться сборка электрокаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Илона Маска.
По словам Маска, завод, который будет называться Gigafactory 4, будет расположен рядом с новым международным аэропортом Берлина. Там же планируется построить инженерно-конструкторский центр компании.
Ранее Tesla сообщала, что рассчитывает начать производство автомобилей в Европе в 2021 году. На своем первом европейском предприятии компания будет выпускать электрокары Model 3 и Model Y.
Свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае.
В конце октября компания объявила о том, что электромобили Model 3, которые выпускаются в Шанхае на заводе под названием Gigafactory 3, стали доступны для предварительного заказа. Ожидается, что первая партия будет передана клиентам в первом квартале 2020 года.
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