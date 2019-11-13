Тимошенко заявила о переходе в оппозицию

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция переходит в оппозицию к власти.
Об этом она сказала 13 ноября после голосования в первом чтении за законопроект о рынке земли
«Наша команда заявляет о переходе партии „Батькивщина“ в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжение эпохи бедности. Мы объявляем оппозицию против распродажи с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику», — сказала она.
По ее словам, «Батькивщина» планирует подать представление в Конституционный суд для разъяснения 13 статьи Конституции, где говорится о том, что украинская земля — собственность украинского народа.
Кроме того, Тимошенко заявила, что обжалует в суде принятие закона в первом чтении, потому что оно якобы прошло с нарушениями регламента.
Напомним, что 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от «Слуги народа» о продаже сельскохозяйственной земли.
Законопроект поддержали только нардепы от «Слуги народа» — 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.
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