Украина в 2020 году планирует занять $13,3 млрд

План финансирования государственного бюджета в 2020 году, заложенный правительством в его проект, предполагает внешние заимствования в объеме $4,9 млрд и внутренние в объеме 231,1 млрд грн, или $8,4 млрд, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца.
«Мы продолжим увеличивать долю заимствований в национальной валюте», — сказал он на конференции рейтингового агентства Fitch в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Про его словам, объем выплат по госдолгу в следующее году оценивается в 282,1 млрд грн ($10,3 млрд ) — погашение основной суммы и 141,5 млрд грн ($5,1 млрд) — выплата процентов. Он также добавил, что еще 12 млрд грн планируется привлечь за счет приватизации.
Буца отметил, что с начала этого года совокупный госдолг Украины сократился с 60,9% ВВП до 51,2% ВВП на сентябрь этого года, хотя в долларовом выражении он вырос с $78,3 млрд до $83 млрд.
Он также указал, что доля долга в гривне за это время увеличилась с 33% до 40%, а в долларах сократилась с 48% до 42%. По его словам, долг в евро увеличился с 9% до 11%. Государственный уполномоченный по госдолгу добавил, что небольшая доля евро в долге позволяет рассматривать возможности ее увеличения.
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