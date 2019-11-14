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Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда

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Бахматюк должен Нацбанку 10,6 миллиарда

Бывший владелец «VAB Банка» и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк задолжал Национальному банку 10,6 млрд грн, и начиная с 2015 года НБУ подал более 50 исков в суды против него и его компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

«По двум своим банкам (VAB Банк и Финансовая инициатива — ред.) Олег Бахматюк задолжал 10,6 млрд грн Национальному банку. У НБУ есть личное поручительство Бахматюка на 8,6 млрд грн и имущественные поручительства его компаний о погашении этой задолженности. Поскольку самостоятельно бизнесмен не перечислил ни копейки собственных средств на погашение своих долгов, Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний», — говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что имеют 19 судебных решений в свою пользу, которые вступили в законную силу по «Финансовой инициативе», но ни одного решения, которое вступило в силу, по «VAB Банку».

«Однако даже 19 (судебных — ред.) побед не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло», — отметили у регулятора.

В Нацбанке напомнили, что в 2014 году, когда Украину накрыл кризис, а у банков стояли очереди вкладчиков, не возникал вопрос, выдавать рефинансирование или нет. Заемщики не могли обслуживать кредиты, а банки — вовремя возвращать депозиты, и «VAB Банк» — не исключение.

«Всего в 2014 году „VAB Банк“ получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре — 1,2 млрд грн. В свою очередь, Национальный банк придерживался всех процедур выдачи стабилизационного кредита», — отметили в пресс-службе.

В регуляторе добавляют, что в обеспечение Бахматюк как владелец «VAB Банка» заключил с НБУ договор личного поручительства — лично поручился всеми доходами и имуществом.

Отмечается, что в целом у НБУ есть личные поручительства Бахматюка на сумму 8,6 млрд грн. Также подконтрольная ему «Станиславская торговая компания» предоставила в залог недвижимость в Ивано-Франковске. Независимый оценщик оценил ее в 1,2 млрд грн.

«Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн», — отмечают в НБУ.

Напомним, что 11-12 ноября о подозрении в завладении стабилизационным кредитом было сообщено 8 лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники Нацбанка, «VAB Банка» и ряда частных компаний, связанных с владельцами «VAB Банка».

По сообщениям СМИ, в деле фигурирует председатель правления «Райффайзен банка» Александр Писарук. До 2015 года он занимал должность заместителя главы Нацбанка.

В НАБУ сообщили, что в октябре 2014 года ПАО «VAB Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что банк не предоставил всех необходимых документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, дало согласие на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

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В ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен против 1,8 млрд гривен, заявленных «VAB Банком».

Высший антикоррупционный суд избрал меры трем подозреваемым по делу о завладении стабкредитом НБУ.

Национальное антикоррупционное бюро 13 ноября сообщило о подозрении владельцу и экс-главе «VAB Банка» по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ.

НБУ, Олег Бахматюк
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