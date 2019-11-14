Украинцы выступают за увеличение налогов для богатых и уменьшение для бедных

Большинство украинцев считают необходимым увеличить размер налогов для олигархов и крупного бизнеса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Инициативу повысить налоги крупному бизнесу согласно результатам опроса поддерживают 70% респондентов.
В то же время в отношении физических лиц-предпринимателей (ФЛП), малых предприятий и наемных работников мнения опрошенных совершенно противоположные: более 70% выступают или за то, чтобы оставить налоги для этих категорий без изменений, или же уменьшить. Относительно среднего бизнеса, то мнения опрошенных разделились так: 25% поддерживают их увеличение для среднего бизнеса, 30% — за уменьшение налогов, столько же — за то, чтобы ничего не менять.
Предприниматели и те, кто хотят иметь собственное дело, в отличие от других категорий населения, выступают скорее за уменьшение налогов для всех категорий бизнесменов, за исключением олигархов.
Результаты опроса также засвидельствовали, что 85% респондентов поддерживают усиление ответственности за неуплату налогов для олигархов и крупного бизнеса. 58% поддерживают такую инициативу относительно среднего бизнеса. А для представителей малого предпринимательства мнение опрошенных разделились: около 40% поддерживают ужесточение наказаний за неуплату налогов, столько же — против. Последних больше среди тех, кто имеет собственное дело.
Согласно результатам исследования 60% опрошенных сталкивались с ситуацией, когда продавец не выдавал чек за приобретенные товары или услуги (29% — часто, 31% — время от времени), 38% — не сталкивались с этим. Чаще с такой ситуацией сталкивались молодежь и те, кто имеют собственное дело.
Половина опрошенных также ответили, что знают сумму налогов, которую платят государству ежемесячно при получении зарплаты/прибыли, почти 30% — не знают, каждый пятый указал, что не получает зарплаты/прибыли.
Больше всех ознакомлены с величиной налогов в Украине молодежь и люди среднего возраста, граждане с высоким уровнем доходов, предприниматели и желающие иметь свое дело.
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