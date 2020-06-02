Бюджет недосчитался из-за сбежавшего Бахматюка почти 10 млрд гривен

Национальный банк Украины (НБУ) сформировал резервы под кредиты рефинансирования двум банкам бизнесмена Олега Бахматюка на 9,6 млрд грн. Это стало причиной сокращения прибыли, которую необходимо перечислить в госбюджет. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

«К сожалению, сегодня из-за нежелания Олега Бахматюка выполнять свои обязательства перед Национальным банком мы сформировали резервы под кредиты рефинансирования его двум банкам на сумму 9,6 млрд грн. Это соответственно уменьшает сумму прибыли, которая могла бы быть перечислена в госбюджет и использована в кризисный период государством», — отметила Рожкова.

Она уточнила, что принадлежащие Бахматюку обанкротившиеся ВиЭйБи Банк и Финансовая инициатива задолжали НБУ по кредитам рефинансирования около 10,4 млрд грн.

По словам Рожковой, Бахматюк пока ничего не заплатил Нацбанку. При этом у регулятора есть залог и личное поручительство бизнесмена на 8,3 млрд грн. Сейчас НБУ судится с Бахматюком и имущественными поручителями. «Они нас блокируют, затягивают судебные процессы и даже в тех случаях, где есть решение в нашу пользу, затягивают исполнительные производства. Но мы продолжаем бороться», — добавила Рожкова.

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Бизнесмен, находясь за границей, выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила бывшего владельца ликвидированного «VAB-Банка» Олега Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск.