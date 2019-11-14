Китай снова разрешит импорт мяса птицы из США

Китай разрешит поставки мяса птицы из США, которые были запрещены с 2015 года. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на таможенную службу КНР.
По данным агентства, о соответствующем решении Пекин объявил во время последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем.
7 ноября официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на брифинге заявил, что взаимное пропорциональное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. На вопрос журналистов, когда именно и где будет подписан первый этап сделки, официальный представитель ведомства сказал, что пока Минкоммерции "не располагает деталями".
Китай запретил импорт птицы и яиц из США с января 2015 года из-за вспышки птичьего гриппа. В 2014 году экспорт этой американской продукции в Китай составлял $390 млн.
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