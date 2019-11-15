На админгранице с Крымом открыли отремонтированыне КПВВ «Каланчак» и «Чонгар»

Пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом 15 ноября, начали работу.

Об этом написал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Facebook.

«С 12.00 сегодня начали свою работу вновь построенные режимные зоны въезда-выезда „Чонгар“ и „Каланчак“. Контрольные пункты временные. Работают уже по графику», — отметил Кравцов.

При этом Кравцов отметил, что это первая очередь строительства. Далее планируется обустройство сервисных зон.

Как сообщалось, строительство КПВВ «Каланчак» входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированному Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года — созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), Херсонская облгосадминистрация.

Президент Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».