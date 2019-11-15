На админгранице с Крымом открыли отремонтированыне КПВВ «Каланчак» и «Чонгар»

Пункты пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом 15 ноября, начали работу.
Об этом написал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Facebook.
«С 12.00 сегодня начали свою работу вновь построенные режимные зоны въезда-выезда „Чонгар“ и „Каланчак“. Контрольные пункты временные. Работают уже по графику», — отметил Кравцов.
При этом Кравцов отметил, что это первая очередь строительства. Далее планируется обустройство сервисных зон.
Как сообщалось, строительство КПВВ «Каланчак» входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированному Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года — созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), Херсонская облгосадминистрация.
Президент Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016