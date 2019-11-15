Рада сделала шаг к отмене госмонополии на производство спирта

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении президентский законопроект № 2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

За соответствующий законопроект в пятницу проголосовали 293 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Парламентарии также поддержали сокращение строка подготовки законопроекта ко второму чтению наполовину.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 14 ноября рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект № 2300 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» по либерализации в сфере производства и оборота спирта этилового.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.