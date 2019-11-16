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Пассажиры рекордного беспосадочного рейса рассказали о странностях на борту

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Пассажиры рекордного беспосадочного рейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры авиарейса австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего накануне самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились своими впечатлениями от путешествия. По словам участников перелета, на борту лайнера они столкнулись с рядом странностей, пишет Daily Mail.

В первую очередь пассажиров удивил тот факт, что бортпроводники подали им ужин вместо завтрака, несмотря на то, что лайнер вылетел ранним утром. В частности, пассажиров угощали сэндвичами со стейком, супом и вином.

По словам физиолога Коринн Кайо, особый график приема пищи был связан с тем, что рейс выполнялся по сиднейскому времени. По этой же причине в салоне самолета после взлета включили свет и сымитировали ночь, несмотря на то, что в это время в Европе был день. Кайо отметила, что таким образом людям было проще адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, пассажиров попросили выполнить серию аэробных упражнений, в том числе приседания и растяжку, а затем пройти по проходам вдоль кресел. По мнению физиологов, такой метод способствует значительному снижению риска тромбоза.

«Я чувствую себя фантастически и действительно хорошо. Честно говоря, намного лучше, чем обычно», — поделился один из участников проекта.

Другой пассажир назвал полет превосходным и отметил, что «у экипажа были „мурашки по коже“». Еще один пассажир назвал путешествие забавным и странным.

Издание отмечает, что авиакомпания рассматривала полет также в качестве своеобразного «теста на выносливость» для того, чтобы определить, справятся ли пассажиры и члены экипажа с такой длительностью полета и джетлагом.

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15 ноября компания Qantas Airlines совершила самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации. Рейс Лондон — Сидней продлился 19 часов и 19 минут. Лайнер преодолел 17,8 тыс. км, благодаря чему рейс был признан самым длительным в истории. На борту лайнера находились 40 человек. Таким образом авиакомпания побила собственный рекорд, установленный в середине октября. Тогда лайнер совершил перелет из Нью-Йорка в Сидней.

Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines. В 2018 году самолет авиакомпании, выполнивший рейс Сингапур — Нью-Йорк, провел в воздухе 17 часов 25 минут.

Сидней, Qantas
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