В Сиднее ввели комендантский час

В австралийском штате Новый Южный Уэльс со столицей в Сиднее в связи с распространением COVID-штамма «Дельта» продлили карантин до конца сентября и со следующей недели вводят ночной комендантский час.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление премьер-министра штата Глэдис Береджиклян.

Отмечается, что комендантский час с 21 вечера до 5 утра будет действовать в 12 наиболее пораженных районах Сиднея, в которых проживает около 2 миллионов человек.

В то же время каждому, кто будет въезжать в «карантинные» регионы в комендантский час, грозит штраф и обязательство самоизоляции на 14 суток.

Жителям штата Новый Южный Уэльс также необходимо будет носить защитную маску на улице, кроме тренировок, которые с понедельника будут ограничены одним часом в день.

Как сообщалось, в Сиднее каждый день регистрируют прирост больных COVID-19 несмотря на в целом стабильную ситуацию в Австралии.

Так, еще неделю назад в Сиднее зафиксировали 345 новых случаев COVID-19 за сутки, за прошедшие сутки число заболевших увеличилось уже до 681 человека.