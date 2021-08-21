В Сиднее ввели комендантский час

В австралийском штате Новый Южный Уэльс со столицей в Сиднее в связи с распространением COVID-штамма «Дельта» продлили карантин до конца сентября и со следующей недели вводят ночной комендантский час.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление премьер-министра штата Глэдис Береджиклян.
Отмечается, что комендантский час с 21 вечера до 5 утра будет действовать в 12 наиболее пораженных районах Сиднея, в которых проживает около 2 миллионов человек.
В то же время каждому, кто будет въезжать в «карантинные» регионы в комендантский час, грозит штраф и обязательство самоизоляции на 14 суток.
Жителям штата Новый Южный Уэльс также необходимо будет носить защитную маску на улице, кроме тренировок, которые с понедельника будут ограничены одним часом в день.
Как сообщалось, в Сиднее каждый день регистрируют прирост больных COVID-19 несмотря на в целом стабильную ситуацию в Австралии.
Так, еще неделю назад в Сиднее зафиксировали 345 новых случаев COVID-19 за сутки, за прошедшие сутки число заболевших увеличилось уже до 681 человека.
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