Депутата из «Слуги народа» назначили руководителем «Укравтодора»

Народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь», — прокомментировал его назначение премьер Алексей Гончарук.

Кубраков, в свою очередь, пообещал начать с полного обновления руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Также он напомнил о международном тендере на достройку запорожского моста и подписании кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на 900 млн евро.

Кубраков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Нардеп, в частности, автор законопроекта об аудите безопасности дорог, подписанного 13 ноября президентом Владимиром Зеленским.