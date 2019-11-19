Новый глава «Укравтодора» собирается начать с увольнений

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено уволить руководителей Служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах.
Об этом заявили новый руководитель «Укравтодора» Александр Кубраков и премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает «Интерфакс-Украна».
«У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно», — заявил Кубраков.
В свою очередь премьер-министр выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог и посоветовал новому руководителю действовать быстро.
«Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь», — заявил Гончарук.
Напомним, что 15 ноября народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
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