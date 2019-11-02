Турция пригрозила отослать пленных боевиков Исламского государства в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
По словам главы ведомства, в Европе решили, что Турция должна в одиночку справляться с этой проблемой. «Это просто неприемлемо и безответственно», — указал Сойлу, пообещав отправлять боевиков ИГ в их родные страны.
Лагеря пленных сторонников ИГ находились на территории, которую до 9 октября контролировали сирийские курды. После начала операции «Источник мира» были опасения, что военные действия приведут к массовому бегству боевиков. В Анкаре, однако, заявили, что контролируют ситуацию.
Еще в феврале Государственный департамент США призывал страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки забрать своих граждан из лагерей для пленных и судить их на родине.
Всего на севере Сирии содержится порядка 2 тыс. иностранцев, плененных в боях с ИГ. Предполагается, что среди них около 800 европейцев.
9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американцам удалось вывезти из Сирии двух пленных, которых он назвал «худшими из худших». Речь идет о британцах Александре Коти и аш-Шафи Эльшейхе, которые были палачами группировки и занимались пытками.
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