В «Слуге народа» предлагают отменить налогов с депозитов

Народный депутат от партии «Слуга народа» предложил освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц депозитные вклады населения.
Соответствующий законопроект № 2422 зарегистрирован в Верховной Раде 12 ноября, сообщает Лига.Закон.
На сегодня основная ставка налога на доходы от депозита устанавливается на уровне 18%+1,5% военного сбора.
С целью «снятия налогового бремени» с физических лиц — вкладчиков банков и создания дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему депутат предлагает установить нулевую НДФЛ для процентов на текущий или депозитный банковский счет; на вклад в кредитных союзах; на процентный или дисконтный доход по именному сберегательному (депозитному) сертификату.
Напоминаем, ранее в Национальном банке сообщали, что налогообложение процентных доходов по депозитам приходится преимущественно на более зажиточные слои населения и не является важнейшим фактором, влияющим на приток средств физических лиц в банки.
По мнению регулятора, поступления от налога с процентных доходов и военного сбора — весомый источник наполнения государственного бюджета.
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