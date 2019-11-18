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Комитет ЕП утвердил венгерского еврокомиссара с полномочиями по Украине

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Комитет ЕП утвердил венгерского еврокомиссара с полномочиями по Украине

Комитет Европейского парламента утвердил кандидатуру Оливера Варгеи на пост еврокомиссара по вопросам соседства и расширения, который, в том числе, будет отвечать за украинское направление. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что Варгеи утвердили после того, как он заверил членов Европарламента в своей независимости от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Я не буду связан или находиться под влиянием заявлений или позиций любого премьер-министра какой-либо страны или любых других представителей какого-либо правительства», — заявил он.

Напомним, ранее будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме Оливеру Варгеи заявила, что ожидает ускорение имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В частности, Ляйен ожидает от Варгеи новые политические цели «Восточного партнерства» до середины 2020 года — это программа сотрудничества ЕС с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Беларусью и Арменией. От него также ожидается борьба с коррупцией, усиление роли независимых СМИ и гражданского общества.

ЕС, Еврокомиссар, Оливер Варгеи
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