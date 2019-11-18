У Зеленского обещают пересмотреть нормы предельной концентрации с/х земли в одних руках

Компромисс по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках после снятия моратория на ее продажу будет найден ко второму чтению законопроекта № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», после проведения дискуссий со всеми участниками процесса и заинтересованными сторонами, заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.
«Наиболее дискуссионное, что у нас сегодня осталось, и то, вокруг чего у нас будет в парламенте жаркая дискуссия, это вопрос концентрации. 213 тыс. га в одни руки не воспринимается обществом, это слишком большие объемы, и это, безусловно, мы будем пересматривать. Но вопрос того, в каком формате, какие критерии, будут ли это какие-то процентные, 0,5%, допустим, или 0,3%, или это будет зафиксировано в гектарах, что не более чем столько-то», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Лещенко указал, что президент Украины Владимир Зеленский дал ему поручение отработать этот вопрос с народными депутатами, профильными ассоциациями, собственниками паёв, и непосредственно с органами государственной власти и местного самоуправления.
«Они должны высказать свою позицию, мы это все обработаем, и в рамках их предложений будем пытаться найти компромисс. Я думаю, что по вопросу концентрации земель на начало декабря у нас уже будет какая-то проектная часть, которая должна устроить всех», — пояснил он.
Лещенко подчеркнул, что, несмотря на всю критику, президент запустил по вопросу земельной реформы «режим национального диалога».
Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.
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