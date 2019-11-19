В РФ заявили, что документ саммита в Париже уже согласован

Помощники глав «нормандской четверки» согласовали проект итогового документа саммита в Париже. Об этом ТАСС сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову.

«Именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки минских соглашений», — уточнил он. Чеснаков отметил, что лидеры стран уже в Париже решат, будут ли публиковать этот текст.

В своем Telegram-канале политолог заявил, что Россию документ полностью устраивает и Москва не даст его пересмотреть.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что по итогам саммита может быть согласован текст совместного заявления. Он отметил, что пока сложно сказать, какой характер будет иметь этот документ и будут ли стороны его подписывать.

Саммит в «нормандском формате» пройдет в Париже 9 декабря. На нем будут обсуждаться исполнение минских соглашений и урегулирование ситуации в Донбассе. Последний раз лидеры четырех стран встречались в 2016 году.