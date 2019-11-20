Закон о референдуме могут принять до конца года

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент до конца года примет пакет законов о народовластии, включающий закон о всенародном референдуме. Об этом Разумков заявил в среду в Днепре, где он находится с рабочей поездкой.

«Я надеюсь, что до конца года мы получим уже или в первом чтении, или, если все будет хорошо, примем эти законопроекты о референдумах», — сказал он на брифинге.

Разумков пояснил, что пакет законов о народовластии будет включать вопросы общенационального референдума, местных референдумов, народного вето, а также отзыва депутатов «за неисполнение своих обещаний или неэффективную работу». Спикер не исключил, что данный перечень будет расширен.

По его словам, над пакетом законов работает группа специалистов по вопросам народовластия, также в группу входят сам спикер и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

В Украине до сих пор нет закона о референдуме, хотя прежнее руководство неоднократно заявляло о необходимости такого документа, который бы позволял провести общенациональный опрос. В апреле 2018 года Конституционный суд отменил закон о всеукраинском референдуме от 6 ноября 2012 года, посчитав, что он нарушал конституционный принцип разделения властей. После этого Рада не предпринимала попытки принять новый закон, практически оставив граждан без гарантированного им права на участие в национальном референдуме.

Всеукраинский референдум, согласно Конституции, назначается парламентом или президентом. Он может пройти по народной инициативе, если наберет три миллиона подписей. При этом подписи надо собрать не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области.