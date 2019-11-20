ЕС обещает и дальше поддерживать Украину на пути реформ и евроинтеграции

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас накануне годовщины Революции Достоинства заверил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину на пути реформ и евроинтеграции.
«Завтра Украина отмечает 6-ю годовщину начала Революции Достоинства, которая коренным образом изменила и переориентировала современную историю Украины. Украинский народ уже заплатил, и продолжают платить высокую цену за свой европейский выбор. Вы взяли на себя этот вызов, пока вы защищаете свою территориальную целостность и суверенитет. Ради ценностей и принципов, которые мы разделяем, вы можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Европейского Союза», — сказал Маасикас, выступая на заседании Кабмина в среду, передает Интерфакс-Украина.
Дипломат начал свое выступление на украинском языке, после чего перешел на английский.
«Если пригласите меня в следующем году, обещаю — буду говорить на украинском языке», — добавил посол ЕС.
Говоря о Соглашении об ассоциации с ЕС, Маасикас отметил, что оно является договорной основой двусторонних отношений Украина-ЕС.
Он отметил, что среди жизненно важных реформ находятся борьба с коррупцией, а также прогресс в сферах цифровых технологий, энергетики, охраны окружающей среды.
«Требование о реформах в этих сферах будет от ваших граждан звучать громче, чем наши просьбы выполнять обязательства по соглашению», — подчеркнул посол.
Он также добавил, что с 2014 года ЕС мобилизовал EUR 15 млрд помощи в виде грантов и займов для поддержки реформ в Украине.
«Мы приветствуем намерения правительства углубить сотрудничество в энергетике и цифровом пространстве», — резюмировал Маасикас.
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