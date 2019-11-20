Украинский паспорт оказался слабее российского в рейтинге гражданств

Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества украинского гражданства до 38,2%, благодаря чему страна поднялась в рейтинге на пять позиций. Составители индекса — эксперт по гражданству и миграционному праву Гронингенского университета Димитрий Коченов и председатель консалтинговой фирмы Henley & Partners Кристиан Калин.

В новом QNI (составлен по данным на середину 2018 года) Украина занимает 75-е место, расположившись между Турцией и Никарагуа. Выше в рейтинге Украина поднималась только в 2013 и 2014 годах (74-е место), но тогда качество гражданства оценивалось на уровне 32-33%.

При расчете качестве гражданства составители QNI учитывают ряд внешних и внутренних факторов, таких как:

масштаб экономики страны;

уровень развития человеческого потенциала;

общественный порядок и стабильность в стране;

число стран, в которые гражданин оцениваемой страны может въехать без визы или получить визу непосредственно при въезде;

число стран, в которых гражданин оцениваемой страны имеет право свободно жить и работать;

уровень развития человеческого потенциала и масштаб экономики.

«Предпочтительнее иметь гражданство страны с высокой продолжительностью жизни, хорошей системой образования и высоким уровнем благосостояния, такой как Австралия, чем гражданство страны, которая предлагает своим гражданам меньшую безопасность и худшие образование и медицину, как, например, Украина. Лучше быть гражданином страны с большой экономикой — как США и, соответственно, пользоваться возможностью жить и работать в ней, нежели крошечной страны, как Сан-Марино, какой бы процветающей она ни была. Лучше иметь гражданство мирной и стабильной страны, такой как Дания, чем сталкиваться с угрозами безопасности, как в Венесуэле», — разъясняется в методологии рейтинга.

Несмотря на повышение оценки, Украина по-прежнему остается в группе стран, чье гражданство составители QNI оценивают как «среднее». При этом оценка украинского гражданства в части свободы передвижения по миру довольно высока (66,8%), а вот по такому показателю, как число стран, где украинцы могут свободно жить и работать, составители QNI дали Украине лишь 4,1% (низкое качество).

Выше Украины в рейтинге среди бывших республик СССР находятся не только страны ЕС - Эстония (19 место), Латвия и Литва (делят 20 место), но и Россия (62 место).

Абсолютным лидером нового рейтинга эксперты признали Францию. Качество ее гражданства составители QNI оценили в 83,5%. Это лишь немногим выше, чем у Германии и Нидерландов (по 82,8%), превосходства над ними Франция добилась благодаря большему числа стран, в которых французы могут свободно селиться. Эксперты объясняют это связями Франции со своими бывшими колониями.

Кроме того, в группу стран с очень высоким качеством гражданства вошли Дания (81,7%), Норвегия и Швеция (по 81,5%), Исландия (81,4%), Финляндия (81,2%), Италия (80,7%), Великобритания (80,3%), Ирландия (80,2%) и Испания (80%). При этом составители QNI предупреждают, что в результате Brexit Британия может выбыть из числа стран с очень высоким качеством гражданства, а при худшем развитии событий перейти в одну группу с Россией и Китаем.

Ниже всех оценивается в QNI гражданство Сомали (13,8%, 159-е место), Афганистана (15,4%, 158-е место) и Южного Судана (15,9%, 157-е место). Немногим выше оценивается гражданство Ливии (21,7%), за последнии пять лет страна опустилась в QNI на 25 позиций и сейчас занимает 145-е место.