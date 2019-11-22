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В Риме переименовали улицы, названные в честь пособников фашистов

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В Риме переименовали улицы, названные в честь пособников фашистов

Власти итальянской столицы в четверг переименовали улицы и площадь, которые носили имена ученых Артуро Донаджо и Эдоардо Дзаваттари, запятнавших себя сотрудничеством с фашистами. Об этом сообщило агентство ANSA.

О намерении провести «топонимическую чистку» и переименовать улицы и площадь столицы мэр Рима Вирджиния Раджи объявила еще в конце прошлого года. Как указывает ANSA, в 1938 году академики Донаджо и Дзаваттари были среди тех деятелей науки, которые поддержали расовые законы диктатора Бенито Муссолини. Теперь улицам присвоены имена врача Марио Каррары и зоолога Энрики Калабрези, а площади, ранее также названной в честь Донаджо, — физика Неллы Мортары. Все они выступали против антисемитских законов.

Каррара считается одним из отцов-основателей итальянской судебной медицины. Он вошел в историю как один из немногих университетских профессоров, отказавшихся присягнуть на верность фашистскому режиму, подчеркивает газета Il Messaggero. Мортара преподавала экспериментальную физику в университете Сапиенца, она была единственной женщиной, которая работала в Институте имени Энрико Ферми в Риме. Из-за еврейских корней ее уволили из университета, а также изгнали из всех научных организаций, членом которых она являлась.

Энрика Калабрези, еврейка по происхождению, преподавала сельскохозяйственную энтомологию. В январе 1944 года ее арестовали дома во Флоренции. Калабрези знала, что ее собираются отправить в нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, и приняла яд, чтобы избежать этой участи.

В 1938 году в фашистской Италии были приняты расовые законы, которые официально установили дискриминацию евреев. В создании этих законов принимали участие советники из нацистской Германии. В 1940 году в Италии начали создаваться лагеря, куда депортировали евреев, которых власти считали опасными для режима. После оккупации северной и центральной части страны немецко-фашистскими войсками в 1943 году преследование евреев на Апеннинах вступило в самую трагическую фазу.

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При соучастии так называемой Итальянской социальной республики германские оккупанты организовали массовые аресты еврейского населения, в том числе в Риме и Милане. Итальянских евреев депортировали в нацистские концлагеря, где большинство из них погибли.

Италия, Рим
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