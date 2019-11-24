Глава Генштаба заявил о «кошмарящей Европу» базе россиян в Крыму

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым «плацдармом для господства» России в Средиземном море.

«Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна „кошмарить“ всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море», — заявил Хомчак в интервью агентству «Укринформ».

Глава Генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море.

Отметим, что в марте председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что группировка российских войск в Крыму, которая постоянно укрепляется, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику России.

На полуострове развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», «Панцирь-С1», также там находится противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион», оснащенный суперсовременным оружием.