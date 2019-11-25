МТС продает Vodafone Украина за $734 млн

МТС заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса в Украине. «Vodafone Украина» за $734 млн отойдет OOO Telco Solutions and Investments, «дочке» азербайджанской Bakcell, говорится в сообщении компании, переданном СМИ.
«Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики», — прокомментировал сделку президент МТС Алексей Корня.
Сделку МТС совершит через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированную в Люксембурге. Азербайджанской компании отойдет зарегистрированная в Нидерландах Preludium BV, которая, в свою очередь, выступает единственным акционером «Vodafone Украина».
По итогам третьего квартала этого года на «Vodafone Украина» приходилось 3,2% общей выручки МТС, или 4,3 млрд руб. Компания обслуживала 19,8 млн абонентов мобильной связи, или около 20% от общего количества абонентов группы. На Россию приходилось 91% выручки и 74% в абонентской базе МТС. «Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в стране.
Bakcell — азербайджанский оператор сотовой связи, основан в 1994 году. В Азербайджане у компании более 4 млн абонентов. Переход к ней украинской телекоммуникационной «дочки» МТС в начале ноября одобрил Антимонопольный комитет Украины.
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