Правительство изучает возможность повышения тарифа на э/э для части граждан до уровня промпотребителей

Минэкоэнерго Украины намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (режим специальных обязательств, ПСО), рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.
«Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО — инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО», — сказал министр Алексей Оржель на пресс-конференции под Киевом в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
«В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной — ко II классу напряжения — для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие», — добавил глава Минэкоэнерго.
Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.
«Это большие объемы — свыше 500 кВт или еще больше», — уточнил он.
Глава Минэкоэнерго отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.
Как сообщалось, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности — 51,7%.
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