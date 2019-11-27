Apple в своих сервисах теперь указывает Крым российским

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Об этом сообщил в среду журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.
«Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении „Погода“ устранена», — подтвердил парламентарий.
Он продемонстрировал фотографии, которые свидетельствуют, что в данном сервисе Apple Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города теперь указаны как территория РФ.
«Ранее были периоды, когда здесь было написано, что это Украина, — напомнил политик. — Соответственно, реакция последовала, проблемы были решены».
Ранее в Госдуме сообщили, что Apple устранила претензии депутатов к ее картам в связи с «неверным» указанием территориальной принадлежности аннексированного Крыма, однако у парламентариев остались вопросы к сервису «Погода». В частности, крымские города в данном приложении «не полностью» отображались как территория РФ.
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