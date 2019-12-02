На сайте президента появилась петиция с требованием запретить продукцию Apple

Электронная петиция с требованием запретить гаджеты корпорации Apple появилась на сайте президента. В настоящее время петицию поддержали менее 1000 человек при минимально необходимых для рассмотрения 25 тыс.

«Требую немедленно запретить деятельность Apple в Украине, запретить их продукцию, ее ввоз. Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств», — сказано в петиции. До конца голосования за документ осталось 89 дней.

На прошлой неделе председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам, что Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». До этого, в частности, крымские города в данном приложении не полностью отображались как территория РФ.

Посольство Украины в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент и к руководству Apple в связи с тем, что корпорация стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple и посоветовал ей не заниматься глобальной политикой, потому что это «не ее сильная сторона». А бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.