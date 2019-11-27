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Прибыль НБУ за 9 месяцев составила около 30 млрд грн

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Прибыль НБУ за 9 месяцев составила около 30 млрд грн

Прибыль Национального банка Украины к распределению по итогам января-сентября 2019 года составляет около 30 млрд грн несмотря на полученный за этот период из-за укрепления гривни на 13% убыток в 12,3 млрд грн, сообщил центробанк во вторник.

«Финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в размере 42,4 млрд грн, что компенсируется соответствующим резервом переоценки — 80,4 млрд грн», — пояснил такой показатель НБУ.

Центробанк напомнил, что закон о госбюджете на 2020 год предусматривает перечисление Национальным банком 40,7 млрд грн.

Регулятор также отметил, что за девять месяцев текущего года его валюта баланса уменьшилась на 8,5% — до 959,7 млрд грн.

«Главным образом это уменьшение связано с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда (МВФ). Учитывая то, что валютные статьи составляют более 60% всех активов Национального банка, на уменьшение валюты баланса существенно повлияло также снижение курса иностранных валют к гривне», — прокомментировал НБУ.

Центробанк указывает, что его международные валютные резервы за девять месяцев 2019 года увеличились на $600 млн — до $21,4 млрд.

«В части обязательств Нацбанка за 9 месяцев 2019 значительно выросли остатки средств банков (на 38%), государственных и других учреждений (на 88%). Зато сумма депозитных сертификатов сократилась на 3%», — добавил регулятор.

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Нацбанк напомнил, что в 2019 году он перечислил в госбюджет согласно консолидированной финотчетности банка за 2018 год 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено в госбюджете-2019.

НБУ, прибыль
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