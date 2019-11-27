В НБУ ожидают постепенного снижения поступления денег от заробитчан

В Национальном банке прогнозируют, что перечисления трудовых мигрантов в 2019 году будут более 11 миллиардов долларов.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью UATV.
«Мы ожидаем, что перечисление трудовых мигрантов в Украину в этом году будут более 11 млрд долларов. Цифры будут несколько выше, чем в прошлом году, но есть четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции. Это связано с тем, что доходы в Украине растут достаточно быстро», — сказал он.
По его словам, номинальный рост зарплат составляет около 20%.
«За счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, если переводить в иностранную валюту, доходы выросли почти на треть. Это положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине», — пояснил Чурий.
Напомним, что Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в по итогам 2018 года11 миллиардов долларов.
За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016