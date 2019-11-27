Кабмин предлагает украинцам покупать газ по 8 грн за кубометр

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/ 1 тыс. куб. м, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе „Гарантированная цена на газ“. Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года», — написал он в своем Телеграмм-канале.

Премьер также добавил, что переход на программу является добровольным.