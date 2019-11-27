Износ основных средств концерна «Антонов» – около 80%

Основные средства госпредприятия «Антонов» изношены почти на 80%, и нуждаются в системном обновлении.

Об это заявил президент «Антонова» Александр Донец в ходе «круглого стола» по вопросам авиастроения в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«Сейчас износ основных средств у нас — около 80%. Еще пять-семь лет — и все... Хочу напомнить: буквально год назад мы юридически и физически объединились с серийным заводом, который раньше назывался „Имени 50-летия октября“. Это огромное предприятие было одним из самых крупных в СССР... Это предприятие длительное время было в не очень хорошем, скажем так, финансовом состоянии. Именно основная масса его оборудования и основных средств находится в тяжелом состоянии, являясь устаревшим», — сообщил президент ГП.

В то же время Донец сообщил, что программа модернизации производства госпредприятия «Антонов» на 2019-2022- гг., разработанная совместно с Украинским научно-исследовательским институтом авиационных технологий, уже полностью готова.

«Там нужна довольно большая цифра. Попробуем с этой цифрой пробиться к нашим законодателям», — отметил он.

ГП «Антонов» — ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП «Антонов» входит в государственный концерн «Укроборонпром».