Умерла старейшая жительница США

Старейшая жительница США Алелия Мерфи умерла в возрасте 114 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление профсоюза работников здравоохранения, в котором состояла дочь Мерфи.
Она умерла в субботу, 23 ноября. Причины смерти не уточняются. По информации CBSNews, похороны пройдут 6 декабря.
Мерфи родилась 6 июля 1905 года в Северной Каролине. Она переехала в Нью-Йорк в 1926 году. Согласно данным сайта Геронтологической исследовательской группы, когда Мерфи умерла, ей было 114 лет и 140 дней. Как сообщает CNN, Мерфи принимала активное участие в жизни Нью-Йорка и состояла в различных общественных организациях.
Самым старым человеком в мире является японка Канэ Такана, возраст которой составляет 116 лет и 330 дней. Она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как старейший живущий человек на планете, когда ей было 116 лет и 66 дней.
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