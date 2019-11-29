Правоохранители пришли с обысками в «Укргазвыдобування»

Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели обыски в аппарате управления АО «Укргазвыдобування» (УГВ), сообщила пресс-служба компании.
«Утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск Национальной полицией и Службой безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Причины обыска компания не уточнила, но сообщила об изъятии компьютерной техники, что не было предусмотрено постановлением об обыске.
«Укргазвыдобування», 100% акций которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата «Базиливщина» и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
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