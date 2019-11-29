В Минфине объяснили, зачем переписали Приватбанк на Кабмин

В Министерстве финансов объяснили причину передачи 100% акций Приватбанка из Минфина в Кабинет министров тем, что это было требование законодательства.

Об этом сообщили в Минфине агентству «Интерфакс-Украина».

В Минстерства отметили, что передача Приватбанка Кабмина состоялась 25 сентября 2019 года в соответствии с требованиями законодательства.

«Министерство финансов в соответствии с требованиями закона „О банках и банковской деятельности“ передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ „Приватбанк“, учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинета Министров от 25 сентября 2019 года», — говорится в ответе на запрос агентства.

Согласно украинскому законодательству, функции управления корпоративными правами в государственных банках выполняет Кабинет Министров Украины.

«Эта статья закона начала применяться к Приватбанку с 30 апреля 2019 года», — добавили в Минфине.