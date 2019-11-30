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Apple намерена изменить обозначение спорных границ из-за Крыма

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Apple намерена изменить обозначение спорных границ из-за Крыма

Сейчас сотрудники компании работают над алгоритмом, который позволит обозначать спорные границы в приложениях Apple. Подобное стало необходимым после признания полуострова российским в одном из приложений.

Американская корпорация Apple начала проводить анализ политики определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением Крыма в приложении «Погода». Пресс-секретарь компании Труди Мюллер сообщила Reuters, что за этим могут последовать изменения в политике Apple.

«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран, перед тем как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон», — сказала она.

По ее словам, сейчас сотрудники компании работают над подробным изучением того, как будут обозначаться спорные границы в приложениях Apple. «По итогам этого мы можем внести изменения», — заключила она.

О том, что Apple изменила границы Крыма в приложении «Погода», обозначив его как территорию России, 27 ноября сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Сегодня они доложили, что все ошибки устранены», — сказал депутат. Он отметил, что комитет будет следить за отображением полуострова в сервисах Apple, чтобы «не было возврата назад».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя произошедшее, сравнил признание Крыма российским с кражей конкурентами разработок компании Apple. «Представьте, что вы во всеуслышание кричите о том, что ваши разработки и идеи — годы труда и частица сердца — были украдены злейшим врагом, тогда как остальным нет дела до вашей боли. Вот что мы чувствуем, когда вы называете Крым российской территорией», — заявил министр.

В свою очередь, его предшественник Павел Климкин предложил гражданам своей страны бойкотировать Apple.

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Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило в американскую компанию Apple запросы в связи со сложившейся ситуацией.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате аннексии. Украина считает его оккупированным и заявляет о намерении вернуть в свой состав. США и европейские страны не признают присоединения полуострова к России и ввели ряд санкций в отношении Москвы.

Apple, Крым
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