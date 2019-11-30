В Германии активисты снова блокируют добычу угля

Около 4000 членов движения гражданского неповиновения Ende Gelände в субботу, 30 ноября, выдвинулись к карьеру по добыче бурого угля в Лаузице и буроугольному бассейну под Лейпцигом на востоке Германии.

Активисты блокируют инфраструктуру по добыче сырья, требуя незамедлительного прекращения работ и системных изменений, пишет DW.

Как сообщили в пресс-службе альянса, различные группы участников прибывают из Дрездена, Лейпцига и Берлина. Одновременно запланированы многочисленные демонстрации молодежного движения Fridays For Future и экологических ассоциаций.

«Мы решительно требуем немедленного прекращения добычи угля», — отметил представитель Ende Gelände Джонни Паркс.

Напомним, что в середине июня забастовка Fridays For Future прошла возле Рейнского буроугольного бассейна.

Новая волна масштабных протестов в защиту климата прокатилась по всему миру 29 ноября. Акции состоялись в Австралии, Японии, в европейских странах, в частности, Германии. К мероприятиям присоединились сотни тысяч человек.

В начале года в ФРГ была принята программа по полному отказу от использования бурого и каменного угля в производстве электроэнергии к концу 2038 года.