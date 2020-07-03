Парламент ФРГ принял законопроект об отказе к 2038 году от угольной генерации

Бундестаг одобрил законопроект правительства страны по выходу из угольной энергетики не позднее, чем к 2038 году. Данные приводятся на сайте парламента ФРГ.
«За» проголосовали 314 депутатов, против выступили 237.
Парламентарии также поддержали законопроект по пакету мер финансовой помощи для регионов, в которых закрываются угледобывающие предприятия. Объем выплат составит €40 млрд к 2038 году. Средства пойдут на переориентацию экономики в таких землях, как Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн — Вестфалия. Операторы угольных электростанций получат компенсацию за преждевременное закрытие предприятий.
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер назвал отказ от угля «историческим проектом поколений». Он отметил, что эпоха угольной промышленности в Германии «безвозвратно уходит». Критике законопроект подвергли активисты Greenpeace и Левая партия. По их мнению, ФРГ могла бы выйти из угольной генерации раньше — к 2030 году.
В настоящее время на территории ФРГ остались только разработки бурого угля открытым способом — в карьерах и разрезах. 21 декабря 2018 года в городе Ботроп закрылась последняя угольная шахта.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016