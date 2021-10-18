В Германии решили ускорить отказ от угля

Социал-демократы, «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» в ФРГ согласовали документ, предваряющий коалиционное соглашение, с этим документом они вступают в решающую фазу переговоров о формировании правительства. В частности, они планируют ускорить отказ Германии от угольной энергетики, передает портал Green Deal.
Важным пунктом является попытка сократить срок отказа Германии от угольной энергетики до 2030 года с запланированного 2038 года. «В идеале это должно произойти уже до 2030 года», — сказано в проекте.
Как сообщалось, в прошлом году немецкий парламент принял закон об отказе от использования бурого и каменного угля до 2038 года. Согласно нему, использование угля в энергетике может полностью прекратиться уже в 2035 году. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности EUR40 млрд. Кроме того, владельцы электростанций, которые работают на буром угле и прекратят работу до 2030 года, получат компенсации в общем размере EUR4,35 млрд. Владельцы станций, работающих на каменном угле, тоже могут получать компенсации, но их объем зависит от тендера.
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