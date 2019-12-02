Помпео напомнил новому европейскому руководству о российской угрозе



Госсекретарь США Майк Помпео в связи с началом работы обновленного состава Европейской комиссии и сменой главы Европейского совета напомнил об угрозах, которые, по мнению Вашингтона, исходят от России, Китая и Ирана. Комментарий Помпео опубликован на сайте Госдепартамента.

Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС для достижения общих целей. Среди них — укрепление торговых отношений, содействие европейской энергетической независимости, а также «противодействие общим вызовам безопасности и демократическим ценностям». К ним, по словам госсекретаря, относятся угрозы со стороны Москвы, Тегерана и компартии Китая.

Госсекретарь США поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность главы Еврокомиссии и добавил, что Вашингтон нацелен на укрепление трансатлантического партнерства с ЕС «в целях обеспечения мирного и успешного будущего» граждан.

Еврокомиссия в новом составе приступила к работе 1 декабря. Экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сменила на должности главы ЕК Жан-Клода Юнкера. Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Федерики Могерини стал экс-глава испанского МИД Жозеп Боррель.

29 ноября должность покинул и глава Евросовета Дональд Туск, который занимал этот пост два срока подряд. Он передал полномочия бывшему премьеру Бельгии Шарлю Мишелю.

Новая глава Еврокомиссии, говоря об отношениях с Россией, в июне заявила о необходимости поддерживать с Москвой отношения «с позиции силы»: сохранять антироссийские санкции, но в то же время предлагать ей диалог. Похожее высказывание она делала и в апреле прошлого года, будучи министром обороны ФРГ. «Президент Путин не воспринимает никакой слабости. Признание или снисхождение не сделают его более дружественным», — поясняла свою точку зрения Урсула фон дер Ляйен.