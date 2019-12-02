Сменить место голосования теперь можно через e-mail

Центральная избирательная комиссия 2 декабря своим постановлением утвердила Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Такие изменения ЦИК приняла во время заседания 2 декабря, сообщается на сайте Комиссии.

«ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представителям общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и подать свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц. В конечном итоге мы вышли на тот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса», — отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Среди многих нововведений одним из важнейших, по его мнению, является предоставление возможности избирателям подавать заявления о временном изменении голосования в электронной форме, то есть в режиме он-лайн. Кроме того, отныне во время выборов президента Украины избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты и т.п.

Соответственно Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и внедрение электронного сервиса для реализации указанного Порядка.