Трамп прокомментировал в Twitter последнее интервью Зеленского

Президент США Дональд Трамп доволен высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о его отношениях с Украиной.

Об этом он написал в Twitter во время визита в Лондон на саммит НАТО.

«Последние новости: президент Украины только что снова объявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины и наших взаимоотношениях или телефонных разговорах. Если бы радикальные левые демократы были при здравом уме, а это не так, этому делу был бы положен конец!» — отметил он.

Напомним, что в интервью западным СМИ, Зеленский призвал США «осознать, что мы воюем».

Глава украинского государства подчеркнул: «что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы вели себя, как нищие. Но надо осознать, что мы воюем. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вам не следует блокировать никакую помощь. Для меня это является вопросом справедливости. Речь не идет о quid pro quo, это просто самодостаточная история».